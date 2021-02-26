Депутати з «Успішного Києва» проведуть аудит комунальних підприємств

На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві величезна, а ефективність роботи вкрай низька

Міжфракційне об'єднання депутатів Київради «Успішний Київ» ініціювало проведення повного аудиту комунальних підприємств столиці та запропонувало вирішення проблеми тимчасових торговельних споруд в Києві.

Такі рішення були ухвалені на першому засіданні міжфракційного депутатського об'єднання, повідомляє прес-служба голови об’єднання, депутата Владислава Трубіцина.

На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька. З 1900 комунальних підприємств прибутковими є менше 5%. Серед них є такі, що існують лише «на папері», водночас, на їхнє утримання витрачаються кошти з міського бюджету.

«Це просто абсурд, місто не має потреби у такій їхній кількості. Ми маємо провести аудит підприємств, щоб виокремити з них стратегічні, необхідні для міста, прибуткові, і ті, які «тягнуть Київ на дно» – заявив голова об’єднання Владислав Трубіцин.

Депутати окреслили напрямки, які будуть у фокусі їхньої уваги. Так, заступниця голови комісії з питань цифрової трансформації Київради Ксенія Семенова повідомила, що працюватиме над аудитом комунальних підприємств у сфері інформаційних технологій, зокрема, КП «ГІОЦ», ситуація з яким, з її, є особливо кричущою.

Михайло Терентьєв, заступник голови МФО «Успішний Київ» також наголосив на тому, що по кожному з комунальних підприємств необхідно робити глибинну аналітику. «Часто навіть звіти не дають розуміння, чи все добре з комунальним підприємством. Фінансові показники можуть бути хорошими, а якщо подивитись на деталі – може виявитись, що їхня робота насправді не виконана, або її потрібно перероблювати», – додав депутат.

Також резонансною, на думку депутатів з «Успішного Києва», є проблема засилля тимчасових торговельних споруд в місті.

Трубіцин повідомив, що разом з іншими депутатами та міським головою розробляє нове положення про міський благоустрій. «Нове положення докорінним чином змінить формат та кількість тимчасових споруд, котрі зараз утворюють цілі агломерації навколо станцій метро та розв’язок. Сьогодні важко знайти місто, де така кількість кіосків, як в Києві. Люди називають це «шанхаєм», однак у Шанхаї і близько немає стільки кіосків та стихійної торгівлі, як у Києві. Це – скоріше Мумбаї», – заявив голова об’єднання.

Депутат Михайло Присяжнюк додав, що сьогодні в місті є 11 млн квадратних метрів вільних приміщень комунальної власності. З них 1,5 мільйони – є ліквідними для торгівлі та готові в будь-який час приймати малий бізнес.

Також, на думку заступниці голови об’єднання «Успішний Київ» Алли Шлапак, існує проблема, що регламент Київради не дає чітких визначень діяльності та способам роботи міжфракційних об’єднань. «З одного боку, це не дає повною мірою реалізовувати можливості міжфракційного об’єднання, з іншого боку – регламент Київради не має занадто зарегульовувати роботу такого об’єднання – можна створити перепони в його роботі», – коментує Шлапак.