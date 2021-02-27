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    «Дозаправка» тривала 15 годин. Літак з українськими туристами нарешті вилетів з Луксора

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    Літак SkyUp з українськими туристами на борту вилетів до Києва - «Дозаправка» тривала 15 годин. Літак з українськими туристами нарешті вилетів з Луксора

    Літак SkyUp з українськими туристами на борту вилетів до Києва

    Чартер SkyUp, що слідував із Занзібару, знову поламався

    Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, який здійснював рейс із Занзібару до Києва, вилетів з аеропорту Луксора лише близько 9 ранку. Три години дозаправки перетворились на 15 годин очікування.

    Як повідомив авіаперевізник, літак через три години буде в Києві.

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    Як повідомляв «Главком» раніше, рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар – Київ, який зробив планову зупинку на дозаправлення в Луксорі (Єгипет) і затримується в цьому аеропорту через технічні причини.

    Авіаперевізник зазначав, що виліт рейсу Занзібар – Київ заплановано на суботу, 27 лютого, о 6:30 за місцевим часом, але літак вилетів лише біля 9 ранку за київським часом.

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    Нагадаємо, рейс PQ 6972 Занзібар-Київ авіакомпанії SkyUp не вилетів із Занзібару 13 лютого через технічні причини.

    Турецька сторона дала необхідний дозвіл, щоб літак з українцями із Занзібару сів в Антальї.

    Як повідомлялося, майже 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Протягом 13-15 лютого представники компанії SkyUp вели переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. В авіакомпанії повідомили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

    Теги: Київ Єгипет літак SkyUp
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