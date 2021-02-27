«Дозаправка» тривала 15 годин. Літак з українськими туристами нарешті вилетів з Луксора

Літак SkyUp з українськими туристами на борту вилетів до Києва

Чартер SkyUp, що слідував із Занзібару, знову поламався

Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, який здійснював рейс із Занзібару до Києва, вилетів з аеропорту Луксора лише близько 9 ранку. Три години дозаправки перетворились на 15 годин очікування.

Як повідомив авіаперевізник, літак через три години буде в Києві.

Як повідомляв «Главком» раніше, рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар – Київ, який зробив планову зупинку на дозаправлення в Луксорі (Єгипет) і затримується в цьому аеропорту через технічні причини.

Авіаперевізник зазначав, що виліт рейсу Занзібар – Київ заплановано на суботу, 27 лютого, о 6:30 за місцевим часом, але літак вилетів лише біля 9 ранку за київським часом.

Нагадаємо, рейс PQ 6972 Занзібар-Київ авіакомпанії SkyUp не вилетів із Занзібару 13 лютого через технічні причини.

Турецька сторона дала необхідний дозвіл, щоб літак з українцями із Занзібару сів в Антальї.

Як повідомлялося, майже 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Протягом 13-15 лютого представники компанії SkyUp вели переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. В авіакомпанії повідомили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.