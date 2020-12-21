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    Економіка та фінанси

    Імпорт електрики з Росії і Білорусі підриває основи незалежності України, – нардеп

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    За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку - Імпорт електрики з Росії і Білорусі підриває основи незалежності України, – нардеп
    За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку

    Нардеп Шахов наголосив, що імпорт електрики призводить до зупинки українських підприємств, і зокрема, вугільних шахт

    Влада повинна розвивати власний енергетичний комплекс, а не ходити з протягнутою рукою до Росії та Білорусі і закуповувати електроенергію там.

    Про це заявив народний депутат Сергій Шахов під час виступу в Верховній Раді.

    «Скажіть, будь ласка, ми і досі будемо закуповувати в Білорусії і в Росії електроенергію? Ми й досі будемо стояти з протягнутою рукою до інших енергетичних комплексів, не розбудовуючи свій? Коли була модернізація наших підприємств?», – звернувся Шахов до представників уряду.

    Нардеп наголосив, що імпорт призводить до зупинки українських підприємств, і зокрема вугільних шахт.

    «Бідують сім’ї державних Лисичанська, Первомайськ-вугілля, Львів-вугілля… Ніхто не може відповісти з міністрів, як вирішити це питання, коли шахтарі почнуть сьогодні відчувати себе людьми, чому сьогодні держава знущається над трудягою, який сидить в тисячу метрів під землею?», – зазначив Шахов.

    Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

    За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

    В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК «Укренерго» продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.

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    Теги: Білорусь Росія НКРЕКП імпорт Сергій Шахов Укренерго
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