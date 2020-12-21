Заклик Епіфанія молитися рідною мовою викликав істерику в представників Московського патріархату

Епіфаній: «Р ідна мова є не лише засобом спілкування одне з одним, а й ключем до взаєморозуміння »

Епіфаній: «Р ідна мова є не лише засобом спілкування одне з одним, а й ключем до взаєморозуміння »

Намісник Свято-Троїцкого Іонинського монастиря, архієрей Московської церкви Іона (Черепанов) агресивно відреагував на соціальну рекламу Української церкви

Дуже простий і зрозумілий заклик очільника Помісної православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія молитися рідною мовою розпалив негативні емоції у представників Московського патріархату в Україні. Зокрема намісник Свято-Троїцкого Іонинського монастиря, архієрей Української православної церкви Московського патріархату Іона (Черепанов), розродився в соцмережі агресивним дописом.

На своїй сторінці в мережі Facebook він запостив два коментарі щодо діяльності ПЦУ та заклику молитися рідною мовою, в яких закликив до українців молитися своєю мовою названо маразмом...



«Цим маразмом затикані всі вулиці», – говорить такий собі Iriney Usenko. Також у пості він вороже висловлюється про предстоятеля УПЦ/ПЦУ Епіфанія. Отже, Іона (Черепанов), який поширює ці дописи, повністю розділяє ці думки та висміює автокефальну церкву і прагнення українців.

До речі, заклик молитися рідною мовою обурив ще одного представника Московського патріархату. Архимандрит Серафим Вереш пише, що «ПЦУ є чужою для України структурою, інородним тілом, яке, час від часу нариває, заливає все навкруг себе гноєм».

Варто зазначити, що очільник ПЦУ Епіфаній на білбордах Києва закликає молитися рідною мовою. Не йдеться саме про українську. Проте навіть такий невинний заклик Епіфанія викликав українофобську істерію серед низки представників Московського патріархату та інших громадян України, які вороже налаштовані до української церкви, української мови та української історії.