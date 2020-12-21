Заклик Епіфанія молитися рідною мовою викликав істерику в представників Московського патріархату
Намісник Свято-Троїцкого Іонинського монастиря, архієрей Московської церкви Іона (Черепанов) агресивно відреагував на соціальну рекламу Української церкви
Дуже простий і зрозумілий заклик очільника Помісної православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія молитися рідною мовою розпалив негативні емоції у представників Московського патріархату в Україні. Зокрема намісник Свято-Троїцкого Іонинського монастиря, архієрей Української православної церкви Московського патріархату Іона (Черепанов), розродився в соцмережі агресивним дописом.
На своїй сторінці в мережі Facebook він запостив два коментарі щодо діяльності ПЦУ та заклику молитися рідною мовою, в яких закликив до українців молитися своєю мовою названо маразмом...
«Цим маразмом затикані всі вулиці», – говорить такий собі Iriney Usenko. Також у пості він вороже висловлюється про предстоятеля УПЦ/ПЦУ Епіфанія. Отже, Іона (Черепанов), який поширює ці дописи, повністю розділяє ці думки та висміює автокефальну церкву і прагнення українців.
До речі, заклик молитися рідною мовою обурив ще одного представника Московського патріархату. Архимандрит Серафим Вереш пише, що «ПЦУ є чужою для України структурою, інородним тілом, яке, час від часу нариває, заливає все навкруг себе гноєм».
Варто зазначити, що очільник ПЦУ Епіфаній на білбордах Києва закликає молитися рідною мовою. Не йдеться саме про українську. Проте навіть такий невинний заклик Епіфанія викликав українофобську істерію серед низки представників Московського патріархату та інших громадян України, які вороже налаштовані до української церкви, української мови та української історії.
Хто такий Іона (Черепанов)
Максим Черепанов народився 29 грудня 1971 року в Києві в сім'ї військовослужбовця, який походить із Російської Федерації.У 1989-1992 роках навчався у Київському медичному інституті імені Олександра Богомольця. У 1992 році зарахований до числа братії Києво-Печерської лаври. У 1993 році переведений в Троїцький Іонинськой монастир, де швидко здобував нові церковні звання.
Рішенням Священного Синоду Української православної церкви від 23 грудня 2010 року призначений головою Синодального відділу у справах молоді.
Рішенням Синоду від 26 серпня 2011 року призначений єпископом Обухівським, вікарієм Київської єпархії.
Архієпископ Іона відомий своїм знайомством із колишнім діячем проросійського козацтва Олексієм Селівановим (згодом бойовиком «Л/ДНР»). Владика Іона неодноразово висловлював ненависть та зневагу до Православної Церкви України, про що свідчать дописи на його сторінці в Facebook.
Разом із митрополитами РПЦ в Україні Онуфрієм та Антонієм (Паканичом) у 2015 році відмовився вставати у Верховній Раді на знак вшанування загиблих в АТО українських воїнів.
Іону та його оточення критично оцінював журналіст «Нового времени» Іван Верстянюк – автор цілої низки резонансних розслідувань. Зокрема, Верстянюк говорить про контакти Іони з промосковськими сектознавчими центрами.
Цьогоріч під керівництвом Іони в Києво-Печерській лаврі відбувся кінофестиваль «Покров», на якому помітили пропагандистів із РФ, зокрема Борис Корчевніков. На фестивалі пропагували єдність і дружба із Росією на основі «православ'я».