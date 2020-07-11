Імпорт газу з ЄС побив рекорд 2014 року по обсягу за добу



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«Впровадження загальноєвропейських правил роботи на кордоні – це важливий елемент інтеграції України в загальноєвропейський ринок газу» - Макогон

«Велика частина імпорту йде на сезонне закачування в ПСГ» – Макогон

Імпорт газу з Євросоюзу в Україну досяг 70 млн м³ на добу, що є найвищим показником з 2014 року.

Про це повідомив голова ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у Facebook.

«Імпорт газу з ЄС досяг 70 млн м³ добу. Це рекорд з 2014 року, коли ще вироблявся імпорт з РФ», – написав Макогон.

За його словами, таке значне зростання стало можливим завдяки створенню віртуальних точок на кордонах з Польщею та Угорщиною, а також запуску віртуального реверсу. «Ще минулого року максимальна потужність з імпорту не перевищувала 66 млн м³ на добу і була обмежена існуючою інфраструктурою. Зараз же з віртуальним реверсом імпорт може досягати 170 млн м³ на добу», – зазначив глава оператора ГТС.

Він також пояснив, що більша частина імпорту йде на сезонне закачування в ПСГ. Якщо ще два роки тому основну частину газу закачував Нафтогаз, то цього року значні обсяги закачують європейські компанії, сказав Макогон, додавши, що це «додатковий значний дохід до бюджету України».

На його думку, впровадження загальноєвропейських правил роботи на кордоні – це важливий елемент інтеграції України в загальноєвропейський ринок газу, а вільний імпорт – гарантія справедливих цін для українських споживачів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 липня, Міністерство енергетики визначило «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України», як постачальника останньої надії на ринку природного газу. Всього на конкурс подали свої пропозиції три компанії.

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