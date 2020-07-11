Греція відреагувала на передачу собору Святої Софії під мечеть



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Греція засуджує ці дії і зробить все можливе, щоб були наслідки для Туреччини. Усе – на столі, і можливість санкцій не тільки з боку Європи, але і з боку міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО

«Ердоган допустив історичну помилку, помилку, що веде до розриву, який, я сподіваюся, не буде непереборним» – представник грецького уряду

Офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Тайіпа Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть, а також заявив, що Греція докладе зусиль для введення санкцій проти Туреччини з боку міжнародних організацій та ЄС.

«Ердоган допустив історичну помилку, помилку, що веде до розриву, який, я сподіваюся, не буде непереборним», – сказав Пецас в суботу в ефірі телеканалу Skai.

За його словами, рішення Ердогана створить для нього проблеми. «Греція засуджує ці дії і зробить все можливе, щоб були наслідки для Туреччини. Усе – на столі, і можливість санкцій не тільки з боку Європи, але і з боку міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО», – сказав представник уряду.

«Немає ніяких сумнівів у тому, що ми застосуємо санкції в якомусь вигляді», – підкреслив Пецас, пояснивши, що питання буде поставлено на найближчому саміті ЄС. «Будь-хто, хто порушує міжнародне право, повинен розуміти, що за його порушення існують болючі санкції», – сказав представник кабінету.

«Тема (собору) Святої Софії – міжнародна. Єдине, що є безперечним, – це те, що таке порушення (міжнародного права) і така серйозна образа повинні мати відповідну відповідь. Ми очікуємо розвитку подій в найближчі дні», – додав він.

У п’ятницю прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція рішуче засуджує рішення Туреччини перетворити собор Святої Софії в мечеть. За словами прем’єра, цей акт вплине не тільки на відносини Туреччини з Грецією, але і на її відносини з Європейським союзом, ЮНЕСКО та світовою спільнотою в цілому. Президент Греції Єкатеріні Сакелларопулу висловила думку, що рішення Анкари перетворити собор Святої Софії, який є символом православ’я і всього християнського світу, в мечеть кидає виклик історичній пам’яті і підриває цінності діалогу релігій. Глава МЗС Греції Нікос Дендіас назвав рішення про перетворення собору в мечеть провокацією. У свою чергу, міністр культури і спорту Греції Ліна Мендон заявила, що це рішення Анкари є викликом усьому цивілізованому світу. На її думку, президент Ердоган «прийняв рішення про культурну ізоляцію Туреччини».

У той же час, лідер парламентської партії «Еллінікі лісі» («Грецьке рішення») Кіріакос Велопулос запропонував у відповідь на рішення Анкари перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) в Стамбулі з музею в мечеть запровадити загальне ембарго на турецькі товари і послуги, закрити кордони для транзиту їх з Туреччини, а також перетворити будинок-музей Кемаля Ататюрка в Салоніках в музей пам’яті жертв геноциду сотень тисяч греків-понтійців, здійсненого в 1914-1923 роках османськими турками.

Лідер головної опозиційної партії СІРІЗА, експрем’єр Алексіс Ціпрас в своєму Facebook підкреслив обов’язок уряду Греції підняти питання про перетворення собору Святої Софії в мечеть на міжнародному рівні. «Рішення президента Туреччини перетворити в мечеть собор Святої Софії – унікальний пам’ятник Всесвітньої спадщини (ЮНЕСКО), що має велике історичне і духовне значення для християнства, – є серйозною провокацією. Воно підриває міжконфесійний діалог і грубо порушує загальнолюдські цінності, які сьогодні необхідні як ніколи. Міжнародне співтовариство має рішуче протистояти цим діям, і уряд (Греції) зобов’язаний поставити це питання на міжнародному рівні», – сказав Ціпрас.

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