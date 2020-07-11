Міністерство енергетики визначило постачальника газу останньої надії



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Міністерство енергетики визначило «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» постачальником останньої надії на ринку природного газу

Всього на конкурс подали свої пропозиції три компанії

У п’ятницю, 10 липня, Міністерство енергетики визначило «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України», як постачальника останньої надії на ринку природного газу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За» відповідне рішення проголосували п’ять із семи членів комісії.

Цінова пропозиція ТОВ «ГК «Нафтогаз України» – 2711,86 грн за тис. куб м з ПДВ з націнкою 0%.

Всього на конкурс подали свої пропозиції три компанії. Після детального розгляду документів за рішенням комісії одна з компаній не була допущена до конкурсу.

Як відомо, постачальник «останньої надії»— компанія, яка зобов’язана протягом 60 днів постачати газ споживачу, якщо він залишиться без постачальника.

Серед основних вимог до постачальника зазначена спроможність компанії забезпечити резерв у 3,514 млрд куб. м газу, що відповідає максимальному місячному споживанню в опалювальний сезон 2019/2020.

Нагадаємо, 1 липня уряд іще на місяць відклав запуск ринку газу для населення.

До відома, у «Нафтогазі» повідомили про зниження ціни на газ у червні. Разом з тим стало відомо, що «Нафтогаз» у липні підвищить ціну на газ для промисловості на 9,7%.

Також нагадаємо, що Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи на передачу електроенергії в чотири рази.