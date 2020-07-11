З початку року зовнішній товарообіг України впав майже на 10%



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Падіння товарообігу почало сповільнюватися лише у червні

Експорт товарів з України за перші шість місяців 2020 року склав майже 23 млрд доларів

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-червень знизився на 9% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше і склав 47,223 млрд доларів.

Про це свідчать дані митної статистики України.

Відзначається, що за вказаний період 2019 року обсяг зовнішньої торгівлі склав 52,175 млрд доларів.

При цьому падіння товарообігу в червні дещо сповільнилося, оскільки за січень-травень падіння було на 10%.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші шість місяців 2020 року склав 22,915 млрд доларів, що на 6% менше, ніж в минулому році, імпорт скоротився на 12% - до 24,308 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,393 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-червень 2020 року зріс на 21% - до 10,271 млрд доларів, експорт металів скоротився на 19% - до 4,546 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 27% - до 3,966 млрд доларів.

До слова, в Україні значно скоротилося виробництво хліба.

Також повідомлялося, що аграрії вже зібрали майже 1,13 млн тонн зерна.