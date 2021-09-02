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    Інфляція у єврозоні у серпні сягнула 10-річного максимуму

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    Є імовірність подальшого зростання - Інфляція у єврозоні у серпні сягнула 10-річного максимуму

    Є імовірність подальшого зростання

    Фото з відкритих джерел

    Очікується, що зростання цін сповільниться на початку наступного року

    У серпні 2021 року річна інфляція в єврозоні попередньо сягає 3%, коли у липні була 2,2%. Про це свідчать дані Євростату.

    Аналітики видання Reuters зазначають, що інфляція в єврозоні цього місяця зросла до 10-річного максимуму з імовірністю подальшого зростання.

    Зростання зумовлено витратами на електроенергію. Також підскочили ціни на продукти харчування та промислові товари.

    У Європейському центральному банку стверджують, що здебільшого інфляція виникла через поновлення роботи економіки після кризи через пандемію Covid-19. Також очікується, що зростання цін сповільниться на початку наступного року.

    Наразі зафіксовано, що інфляція на продукти харчування і паливо прискорилася до 1,6% з 0,9%, на алкоголь і тютюн – до 1,6% з 0,7%.

    Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив, що через ці інфляційні сюрпризи він не відкидає своїх поглядів щодо тимчасового характеру цінового тиску, оскільки зростання заробітної плати – необхідний компонент стійкої інфляції, залишається стриманим.

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    Теги: інфляція продукти алкоголь ціни харчування
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    Інфляція у єврозоні у серпні сягнула 10-річного максимуму