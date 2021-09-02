Інфляція у єврозоні у серпні сягнула 10-річного максимуму

Очікується, що зростання цін сповільниться на початку наступного року

У серпні 2021 року річна інфляція в єврозоні попередньо сягає 3%, коли у липні була 2,2%. Про це свідчать дані Євростату.

Аналітики видання Reuters зазначають, що інфляція в єврозоні цього місяця зросла до 10-річного максимуму з імовірністю подальшого зростання.

Зростання зумовлено витратами на електроенергію. Також підскочили ціни на продукти харчування та промислові товари.

У Європейському центральному банку стверджують, що здебільшого інфляція виникла через поновлення роботи економіки після кризи через пандемію Covid-19. Також очікується, що зростання цін сповільниться на початку наступного року.

Наразі зафіксовано, що інфляція на продукти харчування і паливо прискорилася до 1,6% з 0,9%, на алкоголь і тютюн – до 1,6% з 0,7%.

Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив, що через ці інфляційні сюрпризи він не відкидає своїх поглядів щодо тимчасового характеру цінового тиску, оскільки зростання заробітної плати – необхідний компонент стійкої інфляції, залишається стриманим.

Читайте також: