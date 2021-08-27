Які компанії зазнали найбільших збитків цього року – статистика

Сумарні збитки серднього та великого бізнесу за 1 півріччя 2021 року перевищили 75 млрд грн

Більш ніж 25% представників великого та середнього бізнесу в Україні у першому півріччі 2021 року були збитковими. Про це йдеться у звіті Державної служби статистики.

Сумарний збиток юросіб за вказаний період склав 76,8 млрд грн.

Найбільш збитковими у першому півріччі виявилися готельний бізнес та гастрономія (55,3% від загальної кількості в даному сегменті ринку), а також сфери мистецтва, спорту, розваги і відпочинку (53,3%), транспортної, поштової та кур’єрської діяльності (44,8%). Сукупний прибуток інших компаній за перші шість місяців склав 461,7 млрд грн, що на 76% перевищує показник 2020 року.

Споживча інфляція в Україні за період травня в річному обчисленні склала 9,5%. З січня по травень вона фіксувалася на рівні 6,1%.

Нагадаємо, в Україні більшість найдохідніших компаній зі списку ТОП-1000 належать до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість. Такі висновки оприлюднив сервіс YouControl у дослідженні «ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році». За даними експертів сервісу, найбільш дохідними в Україні є «старі» бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку.

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