Яйця, кава, м'ясо й не тільки: що подорожчає восени

Сезонне зростання цін зачепить багато категорій продуктів

В Україні очікується сезонне подорожчання ряду продуктів харчування. Зокрема зростуть ціни на яйця, молочку, м'ясо і соняшникову олію. Про це повідомила директор однієї з торгових мереж у Вінниці Наталя Рекута, пише РБК-Україна.

За її словами, вона вже 20 років займається торгівлею. За цей час вона далеко не один раз переконалася, що восени завжди дорожчають одні і ті ж продукти.

«За 20 років в сфері торгівлі я переконалася, що деякі продукти харчування незмінно дорожчають восени. Такий процес не зупинити», – сказала Наталія.

Крім цих продуктів, подорожчають також і крупи, чай, кава і риба. Однак крупами, чаєм і кавою хоча б можна запастися.

Експерти стверджують, що багато в чому на зміну цін в Україні впливають процеси на західному ринку. Там підвищується попит і це незмінно призводить до подорожчання на внутрішньому ринку України.

Нагадаємо, стало відомо, у яких регіонах найвищі тарифи та ціни на їжу.

Читайте також: