Світові ціни на цукор продовжують рости: до чого готуватися споживачам

Додатковим фактором подорожчання цукру може стати нова енергетична політика Індії, яка теж є великим експортером цукру

Вартість цукру зросла через заморозки в Бразилії

У світі подорожчали тростинний і рафінований (білий) цукор на тлі скорочення постачання з Бразилії, пише Bloomberg.

За інформацією агенції, жовтневі ф'ючерси на обидва види сировини зросли на минулому тижні на 7% і практично досягли чотирирічного максимуму.

Ціни на обидва види цукру зараз на двотижневому піку. Білий цукор 16 липня торгувався на біржі ICE за $497 за тонну, а тростинний – близько $44 тис. за тонну. Вартість цукру зросла і продовжить зростати через заморозки в Бразилії, які погубили посіви тростини. Цукровим фабрикам довелося компенсувати контрактні обіцянки коштом запасів, що існують, а у трейдерів з'явився простір для цінових спекуляцій.

Експерти Bloomberg вважають, що додатковим чинником подорожчання може стати нова енергетична політика Індії, яка теж є великим експортером цукру.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді вирішив прискорити програму, згідно з якою потрібно наростити частку етанолу в паливі до 20% до 2025 року. Індійська влада хоче скоротити вуглецеві викиди, знизити залежність від імпортної нафти і стимулювати виробництво цукрової тростини, з якої отримують етанол. Однак експерти побоюються, що через фокус на чистому паливі поставки цукру з Індії скоротяться, а ціни на сировину продовжать рости.

До слова, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко обурений тим, як ростуть ціни на олію та цукор в Україні.