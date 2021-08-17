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    Економіка та фінанси

    Світові ціни на цукор продовжують рости: до чого готуватися споживачам

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    Додатковим фактором подорожчання цукру може стати нова енергетична політика Індії, яка теж є великим експортером цукру - Світові ціни на цукор продовжують рости: до чого готуватися споживачам
    Додатковим фактором подорожчання цукру може стати нова енергетична політика Індії, яка теж є великим експортером цукру
    Фото з відкритих джерел

    Вартість цукру зросла через заморозки в Бразилії

    У світі подорожчали тростинний і рафінований (білий) цукор на тлі скорочення постачання з Бразилії, пише Bloomberg.

    За інформацією агенції, жовтневі ф'ючерси на обидва види сировини зросли на минулому тижні на 7% і практично досягли чотирирічного максимуму.

    Ціни на обидва види цукру зараз на двотижневому піку. Білий цукор 16 липня торгувався на біржі ICE за $497 за тонну, а тростинний – близько $44 тис. за тонну. Вартість цукру зросла і продовжить зростати через заморозки в Бразилії, які погубили посіви тростини. Цукровим фабрикам довелося компенсувати контрактні обіцянки коштом запасів, що існують, а у трейдерів з'явився простір для цінових спекуляцій.

    Експерти Bloomberg вважають, що додатковим чинником подорожчання може стати нова енергетична політика Індії, яка теж є великим експортером цукру.

    Прем'єр-міністр Нарендра Моді вирішив прискорити програму, згідно з якою потрібно наростити частку етанолу в паливі до 20% до 2025 року. Індійська влада хоче скоротити вуглецеві викиди, знизити залежність від імпортної нафти і стимулювати виробництво цукрової тростини, з якої отримують етанол. Однак експерти побоюються, що через фокус на чистому паливі поставки цукру з Індії скоротяться, а ціни на сировину продовжать рости.

    До слова, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко обурений тим, як ростуть ціни на олію та цукор в Україні.

    Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2021 року в Україні значно зросли ціни на продукти харчування
    Теги: продукти ціни харчування
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    Світові ціни на цукор продовжують рости: до чого готуватися споживачам