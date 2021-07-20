Де в Європі найвищі та найнижчі ціни на продукти
Євростат опублікував статистику, згідно з якою найменші ціни на їжу – у Румунії
Найвищі ціни на продукти харчування в Європейському Союзі зареєстровані у центральній Європі і Скандинавії. Найнижча вартість продуктів у Східній Європі, пишуть у європейської службі статистики Eurostat.
Найдешевші ціни в Румунії (66% від середнього рівня у ЄС), Польщі (68%), Угорщині (80%), Болгарії (81%) та Литві (84%).
Натомість найдорожчі продукти та неалкогольні напої – у Данії (129%), Люксембурзі (126%), Австрії (125%), Швеції (121%) та Фінляндії (119%).
Дорогий алкоголь і тютюн в Ірландії, де ціни складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку лідерів входять Фінляндія – (158%) і Швеція (136%).
Найдешевші алкоголь та тютюн у Болгарії (61%), Угорщині (69%), Польщі (70%) і Румунії (75%).
Нагадаємо, у Україні стартував сезон кавунів: баштанні вже з’явилися в магазинах і на ринках. Ціни високі, а порівняно з цим же періодом минулого року вони здорожчали майже втричі.
У середньому кілограм кавуна коштує 23 грн: порівняно з минулим роком це майже втричі дорожче.
А в Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м'яса, яєць і молока.
Зниження цін на базові продукти влітку – це тенденція тимчасова.Однак, восени нас чекає чергове зростання цін.
Зростання цін на продукти харчування є загальносвітовою тенденцією, яка обумовлена як дефіцитом ряду продуктів (запаси зерна знаходяться на мінімумі за останні 7 років), так і емісією долара та інших світових валют, що призводить до зростання інфляції.