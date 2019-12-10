Інфляція в Україні скоротилася до 5,1% за рік
В Україні знизилися ціни на продукти, безалкогольні напої, одяг та взуття
Найбільше у листопаді 2019 року ціни впали на фрукти – на 4,4% за місяць
Відповідні дані наводить Державна служба статистики України.
Найбільше у листопаді 2019 року ціни впали на фрукти — на 4,4% за місяць. Ціни на цукор зменшилися на 2,5%, рибу та м'яса — на 0,7-1%.
Ціни на одяг за місяць зменшилися на 1,1%, а на взуття — на 1,9%.
Житлово-комунальні послуги за місяць подорожчали на 2,8% через зростання ціни газу на 12,7%. Вартість електрики для населення не змінилася, а ціни на водопостачання зросли на 0,6%.
Побутова техніка в Україні подешевшала на 0,1%, послуги транспорту — на 0,3%
За підсумками жовтня інфляція становила 6,5% в річному вимірі, що відповідало очікуванням Національного банку.
Як повідомлялося, в Україні дешевшає картопля, однак купувати її ніхто не поспішає.
Також фахівці порахували, скільки буде коштувати новорічний стіл в цьому році.