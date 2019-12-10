Інфляція в Україні скоротилася до 5,1% за рік

Відповідні дані наводить Державна служба статистики України.

Найбільше у листопаді 2019 року ціни впали на фрукти — на 4,4% за місяць. Ціни на цукор зменшилися на 2,5%, рибу та м'яса — на 0,7-1%.

Ціни на одяг за місяць зменшилися на 1,1%, а на взуття — на 1,9%.

Житлово-комунальні послуги за місяць подорожчали на 2,8% через зростання ціни газу на 12,7%. Вартість електрики для населення не змінилася, а ціни на водопостачання зросли на 0,6%.

Побутова техніка в Україні подешевшала на 0,1%, послуги транспорту — на 0,3%