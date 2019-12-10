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    Економіка та фінанси

    Інфляція в Україні скоротилася до 5,1% за рік

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    <p>В Україні знизилися ціни на продукти, безалкогольні напої, одяг та взуття</p> - Інфляція в Україні скоротилася до 5,1% за рік

    В Україні знизилися ціни на продукти, безалкогольні напої, одяг та взуття

    Найбільше у листопаді 2019 року ціни впали на фрукти – на 4,4% за місяць

    У листопаді 2019 року ціни в Україні виросли на 0,1% проти попереднього місяця. Річний рівень інфляції в Україні склав 5,1%.

    Відповідні дані наводить Державна служба статистики України.

    Найбільше у листопаді 2019 року ціни впали на фрукти — на 4,4% за місяць. Ціни на цукор зменшилися на 2,5%, рибу та м'яса — на 0,7-1%.

    Ціни на одяг за місяць зменшилися на 1,1%, а на взуття — на 1,9%.

    Житлово-комунальні послуги за місяць подорожчали на 2,8% через зростання ціни газу на 12,7%. Вартість електрики для населення не змінилася, а ціни на водопостачання зросли на 0,6%.

    Побутова техніка в Україні подешевшала на 0,1%, послуги транспорту — на 0,3%

    За підсумками жовтня інфляція становила 6,5% в річному вимірі, що відповідало очікуванням Національного банку.

    Як повідомлялося, в Україні дешевшає картопля, однак купувати її ніхто не поспішає.

    Також фахівці порахували, скільки буде коштувати новорічний стіл в цьому році.

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