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    У Кабміні спрогнозували рівень інфляції на кінець 2020 року

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    <span>Сергій Ніколайчук упевнений, що&nbsp;<span>рівень інфляції в Україні не перевищить 5,5%</span></span> - У Кабміні спрогнозували рівень інфляції на кінець 2020 року
    Сергій Ніколайчук упевнений, що рівень інфляції в Україні не перевищить 5,5%

    В уряді прогнозують, що до кінця наступного року інфляція в Україні не перевищить 5,5%

    В уряді прогнозують, що до кінця наступного року рівень інфляції в Україні не перевищить 5,5%. Про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук заявив на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

    «Міністерство економіки зараз переглядає рівень інфляції у бік зниження, наближаючи до цілей Національного банку. Як і НБУ, ми вважаємо, що наступного року інфляція знизиться до цільового коридору, ну і по споживчій інфляції ми на кінець наступного року очікуємо 5,5 відсотків», - заявив Ніколайчук.

    За його словами, очікується у наступному році також зниження курсу гривні. Якщо в поданому раніше на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету на 2020 рік показники спочатку було розраховано за курсом 28,2 грн/дол., то тепер в уряді бачать підстави до зменшення, зазначив він. «Ми бачимо, що гривня є більш міцною через ряд фундаментальних факторів і, відповідно, у наступному році курс ми також закладаємо не на такому високому рівні, як це було у прогнозі. Більше детально ми повідомимо після того, як уряд затвердить», - сказав заступник міністра.

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    Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

    Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

    Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

    Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.

    Проєкт держбюджету до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників Кабмін планує внести до Ради до 2 листопада.

    Читайте також: Якими будуть зарплати і скільки грошей отримає оборона та медицина. Основні показники держбюджету-2020


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