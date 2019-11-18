Нацбанк значно скоротив продаж валюти на міжбанку



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Від початку року чиста купівля валюти Національним банком на міжбанку склала $4696,08 млн

Національний банк України протягом тижня 11-15 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $191,80 млн, що на $180,2 млн менше, ніж тижнем раніше ($372 млн). Про це повідомляється на сайті НБУ в понеділок, 18 листопада.

За даними регулятора, з початку року він купив на міжбанку валюти на $5175,30 млн і продав на $479,23 млн.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $4696,08 млн.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк за січень-жовтень 2019 роки купив на міжбанку валюти на $4581,5 млн і продав на $479,2 млн.

Зазначимо, міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль. У жовтні вони знизилися на 0,2% (на $34,88 млн) і склали $21 402,93 млн.

Втім, за підсумками жовтня інфляція в Україні склала 6,5% в річному вимірі, що відповідає очікуванням Національного банку.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз для зростання економіки України в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році.

Також нагадаємо, що Рада Нацбанку переобрала головою Данилишина. Данилишин вважає, що прискорення зростання економіки України у II кварталі 2019 року до 4,6% відбулося завдяки торгівлі та сільському господарству.