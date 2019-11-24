Фахівці порахували, скільки буде коштувати новорічний стіл в цьому році



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Більше витратяться любителі солодкого і алкоголю

Цього року новорічний стіл обійдеться українцям на 7% дорожче.

Про це пишуть «Вести».

Як розповів журналістам глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, в цьому році інфляція склала 7,3%. Це також підтверджує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

В середньому, за підрахунками експертів, святковий стіл з алкоголем і без надмірностей на вісім чоловік обійдеться приблизно в 3,5 тис. грн. Сюди входять: салати, м’ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, кондитерські вироби, напої. А ось за делікатеси доведеться доплатити не менше 500 грн. на кожного.

Що стосується страв, за рік помітно подорожчав салат «Олів’є». А ось імпортні продукти за цей час не сильно додали в ціні, а багато хто навіть подешевшав. Все через зміцнення гривні – для імпорту зараз дуже хороші умови.

«Якщо ви святкуєте, маючи зарплату в 4-6 тис. грн, на місяць, то для вас він подорожчає. Тому що це будуть найдешевші продукти, і в цій категорії ми бачили дуже серйозні коливання цін, наприклад, на овочі, хліб. А якщо, навпаки, стіл у вас дорогий, і кількість вітчизняних продуктів на ньому складає близько 20%, то він з високою часткою ймовірності буде дешевше, ніж в минулому році», – говорить Олексій Дорошенко.

Що з цінами

Ціни на м’ясо за рік не сильно змінилися. Наприклад, качки і гуси, які традиційно готують на святковий стіл, в середньому коштують 250-400 гривень за тушку (в минулому році ціни доходили до 350 грн). Вартість свинини і яловичини також порівнянна з торішньої.

Найдешевший варіант – це курятина. За словами експертів, цінам на цю продукцію рости вже нікуди і вони навряд чи перевищить 80 грн / кг. А після свят продукт почне дешевшати.

А ось імпортні делікатеси, на зразок червоної риби та ікри, можуть подешевшати ще до Нового року. Як розповіли в Асоціації «Українські імпортери риби і морепродуктів», перед святами постачальники, як правило, збільшують обсяги закупівель, що роздуває конкуренцію на ринку.

Алкоголь

Подорожчання спостерігається на алкогольні напої. В кінці 2018 року пляшка шампанського українського виробництва коштувала на 5-10 грн менше нинішніх цін. Напої італійських виробників подорожчали в середньому на 40 грн за пляшку.

Солодкий стіл

Мало змінилися ціни на фрукти. Зараз їх можна купити за ту ж ціну, що і рік тому. Іспанські і турецькі мандарини коштують 22-28 грн за кг, апельсини – 40-45 грн за кг.

А ось солодощі обійдуться в цьому році дорожче і суттєво. Наприклад, ціни на торти відомого українського виробника підскочили більш ніж на 100 грн.

Як повідомлялося, в Україні дешевшає картопля, однак купувати її ніхто не поспішає.