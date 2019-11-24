В Україні дешевшає картопля, однак купувати її ніхто не поспішає



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Учасники ринку говорили про збільшення частки некондиційної картоплі

Цього тижня ціни на картоплю в Україні знову знизилися, повідомляють аналітики проекту EastFruit. Пропозиція даної продукції як і раніше залишалася надмірною, а попит – невисоким.

Водночас учасники ринку говорили про збільшення частки некондиційної картоплі, оскільки виробники, які зіштовхнулися зі зниженням якості під час зберігання, почали розпродавати свої запаси.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, з початку поточного тижня ціна на картоплю в Україні знизилася в середньому на 10%, і сьогодні фермери основних регіонів виробництва пропонують до продажу дану продукцію за ціною 7-9 грн/кг.

Водночас українські виробники досить довго намагалися утримати ціни на картоплю на високому рівні, однак вже в середині цього місяця стало очевидно, що при сталому рівні цін реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде вкрай складно.

Тому виробники, практично на всій території, до середини тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптових компаній до свого товару.

Водночас оптові компанії, часто самі мали в наявності запаси дорогої картоплі, закупленої на початку-середині жовтня, яку наразі їм доводиться продавати собі в збиток. Тому продажі здійснювалися, головним чином, за мінімальною ціною і порівняно невеликими партіями.

Варто додати, що зараз картопля в Україні коштує в середньому в 2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, з огляду на досить великі обсяги даної продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті.

Нагадаємо, в Україні цього року найбільше зросли ціни на картоплю та яблука.