  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Іноземні банки оскаржать порушення України щодо блокування коштів «зелених» єврооблігацій – юристи ДТЕК

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії&nbsp;українського уряду і зажадав провести розслідування розподілу коштів єврооблігацій - Іноземні банки оскаржать порушення України щодо блокування коштів «зелених» єврооблігацій – юристи ДТЕК
    ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування розподілу коштів єврооблігацій

    Юридичні радники ДТЕК повідомили «Укренерго» про ознаки порушень кримінального законодавства Англії

    Іноземні банки будуть оскаржувати протиправні дії влади України щодо блокування виплати коштів «зелених» єврооблігацій, які залучало НЕК «Укренерго», для погашення боргів перед підприємствами «зеленої» енергетики.

    Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист юридичних радників ДТЕК ВДЕ, які повідомили «Укренерго» як емітента єврооблігацій та відповідні ключові іноземні фінансові установи (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), що були залучені до організації випуску та обігу єврооблігацій.

    Зокрема організації були проінформовані про ознаки порушень кримінального законодавства Англії та дослідження факту наявності події порушення зобов’язань України щодо незабезпеченням належного цільового використання коштів єврооблігацій на пропорційну виплату боргів усім «зеленим» виробникам.

    Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

    15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії – «ДТЕК ВДЕ». Борг складає 3,04 млрд грн.

    ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

    Теги: розслідування ДТЕК уряд альтернативна енергетика Укренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Іноземні банки оскаржать порушення України щодо блокування коштів «зелених» єврооблігацій – юристи ДТЕК