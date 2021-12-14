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    Кабмін призначив заступника міністра економіки

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    Олександр Грибан був&nbsp;виконавчим директором інвестиційної компанії ABRS Group - Кабмін призначив заступника міністра економіки
    Олександр Грибан був виконавчим директором інвестиційної компанії ABRS Group
    фото: mintrans.news

    Грибан у червні став радником міністра

    Кабінет міністрів призначив Олександра Грибана на посаду заступника міністра економіки України. Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

    «Призначити Грибана Олександра Олександровича заступником міністра економіки України», – йдеться у документі.

    Іншим розпорядженням Кабмін тимчасово, до призначення в установленому порядку першого заступника голови Державної податкової служби України, поклав виконання обов’язків за цією посадою на заступника директора департаменту – начальника відділу управління стягненням боргів та роботи з безхазяйним майном департаменту по роботі з податковим боргом цієї служби Владислава Бугасова.

    Також сьогодні стало відомо, що уряд звільнив держсекретаря Мінрегіону. У документі йдеться, що Богдана Баласиновича звільнено через отримання негативної оцінки за результатами оцінювання його службової діяльності у 2021 році. Сам чиновник ще й потрапляв у сімейні скандали.

    Напередодні уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі. 13 грудня Кабінет міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справи після скандалу. Однак у розпорядженні йдеться, що чиновник пішов з посади за власним бажанням.

    Раніше Кабмін звільнив члена азартної комісії, якого НАБУ підозрює у хабарництві.

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    Теги: Кабмін чиновник уряд
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    Кабмін призначив заступника міністра економіки