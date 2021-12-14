На Вінниччині поліцейський напідпитку влаштував ДТП

Після аварії поліцейського відсторонили від службових обов’язків

Водій «ВАЗ 21099» отримав травми та потрапив у лікарню

На Вінниччині у ніч з 13 на 14 грудня на відрізку автодороги Стрижавка – Вінниця поліцейський напідпитку влаштував аварію. Про це повідомляє пресслужба ГУНП області.

Попередньо, поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі BMW, зіштовхнувся з автомобілем «ВАЗ 21 099».

У результаті автопригоди водій «ВАЗ 21099» отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню.

Водій «ВАЗ 21099» отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню.

«Кермувальник «БМВ», який за зовнішніми ознаками перебував у стані сп’яніння, від освідування на «Драгері» відмовився», – зазначається у повідомленні.

Наразі чоловіка відсторонили від службових обов’язків.

Відкрито кримінальне провадження.

«Головне управління Національної поліції у Вінницькій області розпочало службове розслідування. Поліцейський Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції, який перебував за кермом, відсторонений від виконання службових обов’язків.

Територіальне управління ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)», – повідомляє пресслужба.

До слова, у Києві сталася ДТП за участю п'яти авто.

До слова, автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП у Харкові рухався зі швидкістю в 180 км/год.

Також 16-річному можливому винуватцю резонансної ДТП у Луцьку оголосили про підозру.