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    На Вінниччині поліцейський напідпитку влаштував ДТП

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    Після аварії поліцейського відсторонили від службових обов&rsquo;язків - На Вінниччині поліцейський напідпитку влаштував ДТП
    Після аварії поліцейського відсторонили від службових обов’язків
    фото з відкритих джерел

    Водій «ВАЗ 21099» отримав травми та потрапив у лікарню

    На Вінниччині у ніч з 13 на 14 грудня на відрізку автодороги Стрижавка – Вінниця поліцейський напідпитку влаштував аварію. Про це повідомляє пресслужба ГУНП області.

    Попередньо, поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі BMW, зіштовхнувся з автомобілем «ВАЗ 21 099».

    У результаті автопригоди водій «ВАЗ 21099» отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню.

    Водій «ВАЗ 21099» отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню.

    «Кермувальник «БМВ», який за зовнішніми ознаками перебував у стані сп’яніння, від освідування на «Драгері» відмовився», – зазначається у повідомленні.

    Наразі чоловіка відсторонили від службових обов’язків.

    Відкрито кримінальне провадження.

    «Головне управління Національної поліції у Вінницькій області розпочало службове розслідування. Поліцейський Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції, який перебував за кермом, відсторонений від виконання службових обов’язків.

    Територіальне управління ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)», – повідомляє пресслужба.

    До слова, у Києві сталася ДТП за участю п'яти авто.

    До слова, автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП у Харкові рухався зі швидкістю в 180 км/год.

    Також 16-річному можливому винуватцю резонансної ДТП у Луцьку оголосили про підозру.

    Теги: ДТП Вінниця водій аварія розслідування BMW
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    На Вінниччині поліцейський напідпитку влаштував ДТП