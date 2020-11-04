Єдиний сервіс для споживачів газу 104.ua увійшов до рейтингу інноваційних компаній України

Компанія 104.ua заснована Регіональною Газовою Компанією з метою впровадження єдиних стандартів обслуговування споживачів природного газу

4 листопада 2020 року. Київ Компанія 104.ua визнана однією з найбільш інноваційних за версією журналу «Власть денег». Вона увійшла до переліку 25-ти компаній, що активно впроваджують інновації в Україні.

104.ua визнана однією з найбільш інноваційних компаній України завдяки вдосконаленню сервісів для споживачів природного газу. В жовтні 2020 року цього року компанія презентувала в Києві нову концепцію клієнтського простору та перший в комунальній сфері універсальний термінал.



«В жовтні ми презентували в Києві нову концепцію клієнтського простору 104.ua. В ньому встановлені перші в Україні універсальні термінали, – розповідає Юрій Петрук, директор компанії 104.ua. – Вони дають можливість всім користувачам єдиного сервісу для споживачів газу передавати показання, сплачувати за газ та його доставку, роздрукувати платіжні документи та довідки. При цьому не має значення, де саме знаходиться ваше газифіковане домогосподарство».

Єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua зараз готує низку оновлень, які зробліть користування сервісом ще зручнішим і клієнти отримуватимуть доступ до всіх функцій в будь-якому каналі екосистеми 104.ua. Передбачається, що нова генерація сервісів буде презентована в листопаді поточного року.

Компанія 104.ua заснована Регіональною Газовою Компанією з метою впровадження єдиних стандартів якісного обслуговування споживачів природного газу. РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.