У Москві горить і вибухає склад з газовими балонами
На складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 куб. м
У столиці Росії, в Москві, горить склад з газовими балонами. Займання сталося на Варшавському шосе.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 куб. м. Через пожежі закрито рух по вулиці Газопровід.
На юге Москвы в районе Варшавского шоссе загорелся склад с газовыми баллонами. На складе хранятся баллоны общим объемом 600 куб.м. На видео с места пожара слышны периодические взрывы, языки пламени выше многоэтажных зданийhttps://t.co/OdkaVdcBut pic.twitter.com/pGxwpIVSkI— РБК (@ru_rbc) November 2, 2020
За даними ЗМІ, евакуювати мешканців сусідніх будинків наразі не планується.
Рятувальні служби РФ повідомили про локалізацію пожежі на площі 300 кв. метрів.