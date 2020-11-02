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    У Москві горить і вибухає склад з газовими балонами

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    На півдні Москви 2 листопада сталась масштабна пожежа - У Москві горить і вибухає склад з газовими балонами
    На півдні Москви 2 листопада сталась масштабна пожежа

    На складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 куб. м

    У столиці Росії, в Москві, горить склад з газовими балонами. Займання сталося на Варшавському шосе.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    На складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 куб. м. Через пожежі закрито рух по вулиці Газопровід.


    За даними ЗМІ, евакуювати мешканців сусідніх будинків наразі не планується.

    Рятувальні служби РФ повідомили про локалізацію пожежі на площі 300 кв. метрів.

    пожежа вибух Росія газ
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