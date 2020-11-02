Вибух на Харківщині: понад тисяча людей досі залишаються без газопостачання

Ремонтні роботи на газорозподільчій підстанції у селі Березівське тривають

Подачу блакитного палива мають відновити ще 1186 абонентам

У Дергачівському районі, де стався вибух на газопереробній станції, тривають роботи із відновлення постачання блакитного палива абонентам.

Станом на 7:00 2 листопада в Дергачівському районі Харківської області відновили газопостачання, яке було відключене внаслідок вибуху, 2 840 абонентам, йдеться у щодобовому звіті про оперативну обстановку в регіоні.

Роботи з відновлення газопостачання тривають, подачу блакитного палива мають відновити ще 1 186 абонентам.

Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині стався вибух на газопереробної станції. Тоді повідомлялося, що двоє людей загинули.

29 жовтня кількість жертв вибуху на газорозподільній станції під Харковом зросла до трьох осіб. Один з потерпілих – 61-річний чоловік – помер у лікарні.

Зазначимо, що минулого тижня через вибух на Харківщині без газу залишилися 10 населених пунктів.

Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух на газорозподільній станції у Харківській області.



