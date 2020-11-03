Розпочато другий етап водневих випробувань на базі АТ «Дніпропетровськгаз»

Разом із статичними випробуваннями мережі газоводневими сумішами, на полігоні компанії розпочато перші динамічні випробування – вогневі експерименти на газових приладах

На спеціально збудованому полігоні, який повністю відтворює реальну систему газопостачання, фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» розпочали другий етап досліджень впливу сумішей природного газу з 50% воднем на діючі елементи газорозподільних систем.

«Під час першого етапу випробувань ми використовували 99% водень та спостерігали за його впливом на газорозподільну систему. Зараз ми зменшуємо вміст водню та визначаємо оптимальний склад газоводневих сумішей, використання яких можливе з огляду на матеріали та обладнання газових мереж України. Усі експерименти проводяться із необхідним рівнем безпеки», — зазначає головний інженер АТ «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко.

Завдяки обміну результатами випробувань з колегами з європейських компаній в рамках асоціації Marcogaz та EU Hydrogen Strategy, фахівці дійшли висновку, що українська газорозподільна система має особливості, які не дозволяють повністю перейняти результати європейських водневих проектів. Тому для аналізу отриманих даних компанія співпрацює з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України.

Фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» фіксують суттєве зменшення викидів СО 2 під час згорання метан-водневих сумішей, порівняно із чистим метаном. Крім того, коефіцієнт корисної дії на газовій плиті та котлі підвищується.

Разом із статичними випробуваннями мережі газоводневими сумішами, на полігоні компанії розпочато перші динамічні випробування – вогневі експерименти на газових приладах.

Проект дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два – це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Польові випробування на полігоні АТ «Дніпропетровськгаз» триватимуть до середини 2022 року, і дозволять оцінити специфіку використання водню і газоводородных сумішей протягом двох опалювальних періодів.Третім етапом стане аналіз даних, отриманих на полігонах, в лабораторіях наукових партнерів водневого проекту.

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