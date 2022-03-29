На Хмельниччині внаслідок обстрілів росіян знищено запаси пального – мер

Ворог завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові

У вівторок, 29 березня російський агресор завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові, що на Хмельниччині. Про це у Facebook написав міський голова Микола Мельничук.

«Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно – Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу», – заявив мер.

Мельничук звернувся до всіх небайдужих допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів. Контакти можна залишити у міській раді або особисто міському голові.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.