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    На Хмельниччині внаслідок обстрілів росіян знищено запаси пального – мер

    В Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - На Хмельниччині внаслідок обстрілів росіян знищено запаси пального – мер
    В Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    ілюстративне фото

    Ворог завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові

    У вівторок, 29 березня російський агресор завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові, що на Хмельниччині. Про це у Facebook написав міський голова Микола Мельничук.

    «Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно – Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу», – заявив мер.

    Мельничук звернувся до всіх небайдужих допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів. Контакти можна залишити у міській раді або особисто міському голові.

    Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Хмельниччині внаслідок обстрілів росіян знищено запаси пального – мер