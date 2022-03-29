Євросоюз відмовився платити за російський газ у рублях

ЄС, як і країни G7, відкидає вимогу Москви оплачувати російський газ у рублях

Європейський союз, як і країни Великої сімки, заперечує вимогу Росії оплачувати російський газ у рублях. Про це сьогодні на брифінгу у Брюсселі заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер.

Він зазначив, що ЄС брав участь в обговоренні групою країн G7 питання щодо оплати російського газу в рублях, тому висновки G7 стосуються і ЄС.

«Наша позиція - така сама, як і у G7», - заявив Мамер, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Євросоюз на розпорядження президента РФ Володимира Путіна приймати оплату за експорт російського газу тільки в рублях.

«Щодо нас, ми сказали, що поставки повинні дотримуватися з використанням доларів або євро», - пояснив представник ЄК.

Коментуючи нараду міністрів енергетики держав Великої сімки, що відбулася напередодні, на якій була представлена Єврокомісія, Мамер сказав, що учасники обговорення «відкинули цю вимогу» російської сторони оплачувати постачання газу в рублях.

Раніше повідомлялося, що країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях.

Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.