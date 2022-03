Стало відомо, хто зламав сервери Росавіації

Міжнародне хакерське угруповання Anonymous зламало сервери управління цивільної авіації Росії. Про це Anonymous повідомляє у соцмережах.

«Потужна кібератака на сервери управління цивільної авіації Росії: немає більше даних і резервного копіювання», – ідеться у повідомленні.

Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.

Tango Down: https://t.co/oesHmpe7LW <-- (งツ)วhttps://t.co/oOxqpWmcNz