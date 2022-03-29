Стало відомо, хто зламав сервери Росавіації

Росавіація змушена перейти на паперовий документообіг

Міжнародне хакерське угруповання Anonymous зламало сервери управління цивільної авіації Росії. Про це Anonymous повідомляє у соцмережах.

«Потужна кібератака на сервери управління цивільної авіації Росії: немає більше даних і резервного копіювання», – ідеться у повідомленні.

Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.

Tango Down: https://t.co/oesHmpe7LW <-- (งツ)วhttps://t.co/oOxqpWmcNz — Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022

Як зазначили, всього хакери стерли приблизно 65 терабайт даних.

Додамо, що інцидент стався 26 березня. Відзначається, що хакери стерли весь документообіг, пошту, файли на серверах, всі документи.

«Пропав весь документообіг, електронні листи, файли на серверах, зараз йде пошук реєстру повітряних суден і авіаційного персоналу, видалена система державних послуг. Втрачені всі вхідні та вихідні листи за 1,5 року. Як працювати, не знаємо», – поскаржилися в російському відомстві.

При цьому зазначено, що бекапи не робили через брак фінансування. Атаку пов'язують з неякісним виконанням договору підприємством ТОВ «ІнфАвіа», яке експлуатує ІТ-інфраструктуру Росавіації.

Тепер у відомстві змушені перейти на паперовий документообіг, а для передачі повідомлень використовують фельд'єгерську пошту та «Пошту Росії».



