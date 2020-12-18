Єрмак зустрівся з представниками малого бізнесу: про що говорили

Учасники засідання під керівництвом Єрмака, серед іншого, обговорювали питання врегулювання використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду з представниками малого підприємництва щодо створення координаційної ради, яка має напрацювати законодавчі зміни для комплексного розв'язання проблем малого та мікробізнесу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

За словами керівника ОП, координаційна рада, створена за ініціативою президента, має стати майданчиком для дискусій задля напрацювання рішень, які потім можуть втілюватися через відповідні проєкти законів та постанов, що їх ухвалюватиме парламент або уряд.

«Ми відкриті до діалогу. Ми зацікавлені в тому, щоб це був дійсно робочий механізм, який працював би, і мав ефект і для країни, і для влади, і для підприємців», – додав він.

Водночас Єрмак зауважив, що не завжди підприємці мають достатньо інформації про те, що відбувається, і про рішення, які ухвалюють уряд і парламент. Тому одним із завдань координаційної ради він назвав донесення інформації та роз’яснення всіх кроків.

Керівник ОП нагадав, що влада вже здійснила низку заходів, які мають допомогти малому та мікробізнесу пройти карантин на початку наступного року. Зокрема, найбільш вразлива категорія підприємців – платники 1-ї групи спрощеної системи оподаткування – на пів року звільнені від сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску, що є безпрецедентним кроком.

Також надається фінансова підтримка тим, хто вимушено зачиняється чи скорочує робочий час, частково списується та відстрочується виплата податкової заборгованості, на період карантину підприємці звільняються від плати за оренду державного або комунального майна, продовжується масштабна програма дешевого кредитування.

Однак, наголосив він, влада розуміє, що цього недостатньо, й тому виступає за діалог про найболючіші проблеми малих підприємців, щоб разом з представниками спілок і об'єднань знайти спільні рішення.

Зазначається, що до дорадчого органу при президентові ввійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента України. Всі вони взяли участь у сьогоднішній нараді за допомогою відеозв’язку.

Вони мали змогу висловити мотиви своїх виступів і протестів, зауваження та пропозиції. Всі погоджувалися, що серед першочергових кроків має бути врегулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Координаційна рада з питань мікробізнесу має розпочати роботу вже наступного тижня, щоб не зволікати з розв'язанням усіх озвучених питань.

Напередодні стало відомо, що строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Між іншим, у поліції попередили, що шахраї виманюють гроші за допомогою відео Зеленського. «Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо також, що підприємці 15 грудня вийшли на протести у центр столиці через жорсткий карантин, який уряд вводить у січні. Цю ніч на Майдані Незалежності провели близько 20-30 підприємців-мітингувальників. Вони спали в наметах.

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