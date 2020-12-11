У Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень

Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат

Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат

Після подачі заявки система «Дія» автоматично перевірить, чи підпадає особа під критерії для виплати компенсації

Пенсійний фонд України оприлюднив пам’ятку для отримання одноразової виплати 8 тисяч гривень відповідно до закону, ухваленого Радою 4 грудня. Заявку можна подати до 21 грудня включно на порталі «Дія» або через мобільний застосунок «Дія».

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Право на отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають:

наймані працівники, які:

на 10 грудня 2020 року працюють за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність якого була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів;

середня заробітна плата яких за третій квартал 2020 року не перевищує 30 тисяч гривень на місяць.

фізичні особи - підприємці, які:

на 10 грудня 2020 року зареєстровані 3 місяці і більше як фізичні особи - підприємці та у 2020 році сплатили ЄСВ за себе не менше ніж за 3 місяці;

не є одночасно фізичною особою - підприємцем та найманим працівником.

«Перевірка відповідності основного виду економічної діяльності роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати ЄСВ здійснюватиметься засобами порталу «Дія» автоматично при поданні заяви», - йдеться в повідомленні.

Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 року включно.

Заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка порталу «Дія».

Як отримати послугу на порталі «Дія»:

Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі «Послуги» обрати «Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам».

«Дія» автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам тримання допомоги.

Необхідно підтвердити поточне місце роботи.

Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

Перевірити та надіслати заповнену заяву.

Як отримати послугу у застосунку «Дія»:

Авторизувати у застосунку через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

У розділі «Послуги» натиснути «Отримати допомогу».

«Дія» автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

У разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню, зазначили в ПФУ.

Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня.

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