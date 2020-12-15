Подати заявку на «карантинні» 8 тисяч гривень можна до Нового року

Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня

Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія»

Строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Водночас заявки на дві інші програми компенсації необхідно подати до 21 грудня. Це повернення бізнесу сплаченого ЄСВ та одноразова матеріальна допомога роботодавцям.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 грудня ухвалила закони про виплати з держаного бюджету компенсації бізнесу за впроваджений карантин на суму близько 12 млрд гривень.

Кабінет міністрів 9 грудня ухвалив декілька постанов щодо реалізації цих програм. Зокрема, був затверджений перелік видів економічної діяльності (ВЕД), які постраждали від карантину.

Перша програма - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал «Дія» до 31 грудня.

Друга програма - це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Заявки подають до центрів зайнятості до 21 грудня.

Третя програма - компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Виплачуються відповідно до переліку КВЕД, затвердженого Кабміном. Заявки необхідно подавати до Державної податкової служби до 21 грудня.

Між іншим, у поліції попередили, що шахраї виманюють гроші за допомогою відео Зеленського. «Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з коронавірусом. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня.