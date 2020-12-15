Протест ФОПів: на майдані Незалежності лишаються кілька сотень протестувальників

Протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планують лишитися на всю ніч

Станом на зараз на майдані Незалежності у Києві залишаються кілька сотень учасників акції протесту ФОПів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Поліція у центрі міста є, але більшість правоохоронців перебувають на прилеглих до площі вулиці.

Після того, як силовики демонтували частину наметів, на Майдані лишилося 2 намети.

Пізніше протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планують лишитися на всю ніч.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.



Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.



