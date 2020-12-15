Протест ФОПів: на майдані Незалежності лишаються кілька сотень протестувальників
Протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планують лишитися на всю ніч
Станом на зараз на майдані Незалежності у Києві залишаються кілька сотень учасників акції протесту ФОПів.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Поліція у центрі міста є, але більшість правоохоронців перебувають на прилеглих до площі вулиці.
Після того, як силовики демонтували частину наметів, на Майдані лишилося 2 намети.
Пізніше протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планують лишитися на всю ніч.
Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.
Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.