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    Протест ФОПів: на майдані Незалежності лишаються кілька сотень протестувальників

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    На Майдані залишаються учасники акції протесту ФОПів - Протест ФОПів: на майдані Незалежності лишаються кілька сотень протестувальників
    На Майдані залишаються учасники акції протесту ФОПів
    Фото: Радіо Свобода

    Протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планують лишитися на всю ніч

    Станом на зараз на майдані Незалежності у Києві залишаються кілька сотень учасників акції протесту ФОПів.

    Про це повідомляє  Радіо Свобода.

    Поліція у центрі міста є, але більшість правоохоронців перебувають на прилеглих до площі вулиці.

    Після того, як силовики демонтували частину наметів, на Майдані лишилося 2 намети.

    Пізніше протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планують лишитися на всю ніч.

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. 

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух ХрещатикомЗі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.


    Теги: Київ протест поліція карантин
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