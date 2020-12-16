Протести підприємців: як пройшла ніч у мітингувальників на Майдані (фото)

У наметах на Майдані ночували не більше 30 протестувальників

Цю ніч на Майдані Незалежності провели близько 20-30 підприємців-мітингувальників. Вони спали в наметах.

Про це повідомляють Букви.

На Майдані незалежності продовжують чергувати правоохоронці. Вздовж Хрещатика біля Майдану припарковані автобуси із силовиками.

Самі мітингувальники згорнули деякі намети.

Ситуація на Майдані Незалежності наразі спокійна.

Раніше повідомлялося, що на ніч на Майдані Незалежності залишилися кілька сотень учасників акції протесту ФОПів.

Столична поліція заявила, що 15 грудня ввечері під час демонтажу встановлених на Майдані Незалежності наметів група нетверезих протестувальників накинулася на правоохоронців. Нібито тілесні ушкодження отримали трої поліцейських. Їх із розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували. За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження.