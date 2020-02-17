ЄС виділить Албанії 1,15 млрд євро на відновлення після землетрусу



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Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року

За оцінками влади Албанії та міжнародних організацій, країні необхідно 1,08 млрд євро для відновлення зруйнованого житла

Міжнародні донори гарантували виділення 1,15 млрд євро на відновлення Албанії після землетрусу магнітудою 6,4, в результаті якого загинула 51 людина.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, пише Reuters.

«Це феноменально і повністю покриє потреби», - заявила вона, додавши, що ЄС виділить 400 млн євро.

За оцінками влади Албанії та міжнародних організацій, країні необхідно 1,08 млрд євро для відновлення зруйнованого житла для приблизно 17 тисяч осіб, а також для допомоги бізнесу в галузі туризму та сільського господарства.

Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року.

Албанські правоохоронці арештували дев'ять людей після смертельного землетрусу.