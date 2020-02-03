У Китаї стався потужний землетрус



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Епіцентр землетрусу знаходився в районі Цінбайцзян міста Ченду

Землетрус магнітудою 5,1 стався у понеділок на території південно-західної китайської провінції Сичуань.

Про це повідомив Китайський сейсмологічний центр.

Підземні поштовхи зафіксовані о 00:05 за місцевим часом (18:05 неділі за київським часом). Епіцентр землетрусу знаходився в районі Цінбайцзян міста Ченду — адміністративного центру провінції. Осередок залягав на глибині 21 км.

Інформації про руйнування чи постраждалих в Ченду, населення якого становить 16,33 млн осіб, поки не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався 24 січня поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Після землетрусу в Туреччині було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.