У Румунії стався землетрус: поштовхи відчувалися в Україні



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Відчули поштовхи люди, що знаходяться на відстані до 250 км

Вночі в Румунії зафіксували потужний землетрус.

Його магнітуда склала 4,8.

Про це повідомили в Геологічній службі США.

Зафіксували землетрус в 3:26 за київським часом в повіті Вранча. Епіцентр знаходився на глибині 120 км.

Відчули поштовхи люди, що знаходяться на відстані до 250 км. Так землетрус зачепив Україну, Молдову і Болгарію.

Про те, що підземні поштовхи відчувалися в Україні, повідомили користувачі Facebook. Зокрема, у соцмережі пишуть, що відчували землетрус близько 4 ранку в Білгород-Дністровському Одеської області.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався 24 січня поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Після землетрусу в Туреччині було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.