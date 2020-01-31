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    У Румунії стався землетрус: поштовхи відчувалися в Україні

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    У Румунії стався землетрус: поштовхи відчувалися в Україні

    Відчули поштовхи люди, що знаходяться на відстані до 250 км

    Вночі в Румунії зафіксували потужний землетрус. Його магнітуда склала 4,8.

    Про це повідомили в Геологічній службі США.

    Зафіксували землетрус в 3:26 за київським часом в повіті Вранча. Епіцентр знаходився на глибині 120 км.

    Відчули поштовхи люди, що знаходяться на відстані до 250 км. Так землетрус зачепив Україну, Молдову і Болгарію.

    Про те, що підземні поштовхи відчувалися в Україні, повідомили користувачі Facebook. Зокрема, у соцмережі пишуть, що відчували землетрус близько 4 ранку в Білгород-Дністровському Одеської області.

    Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався 24 січня поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

    За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

    Після землетрусу в Туреччині було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

    Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

    Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.

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