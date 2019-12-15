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    У світі

    В Албанії арештували дев'ять людей після смертельного землетрусу

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    Землетрус в Албанії забрав життя 50 людей - В Албанії арештували дев'ять людей після смертельного землетрусу
    Землетрус в Албанії забрав життя 50 людей
    Фото: ВВС

    Загалом прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів та посадових осіб, підозрюваних у порушенні норм безпеки

    Албанські правоохоронці затримали підозрюваних у «вбивстві та зловживанні владою» через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця, що забрав життя 50 людей.

    Про це повідомляє BBC.

    «В Албанії затримали дев'ять осіб за підозрою у вбивстві та зловживанні владою через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця», - йдеться у повідомленні.

    Загалом прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів та посадових осіб, підозрюваних у порушенні норм безпеки. Вісім підозрюваних досі розшукуються, поліція заявила, що деякі з них вже втекли з країни.

    Двоє із заарештованих за звинуваченням у вбивстві володіли готелями, у місті Дуррес, одному з найбільш постраждалих районів.

    Обидва готелі були побудовані незаконно, один із них також був легалізований злочинним шляхом, заявили у поліції.

    Нагадаємо, наприкінці листопада в Албанії завершили рятувально-пошукову операцію після потужного землетрусу, кількість загиблих становить 50 людей, ще дві тисячі постраждали.

    Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався 26 листопада в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися в Косово і Греції.

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