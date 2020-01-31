Землетрус в Одесі: вночі місто пережило поштовхи



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Одесу трясло близько 15 секунд

Сьогодні, 31 січня, близько 3:30 в Одесі стався землетрус. Про це повідомляє 048.ua

Одесу трясло близько 15 секунд.

Підземні поштовхи були середньої сили. Особливо сильно вони відчувалися в багатоповерхових будинках, від таких поштовхів навіть відкривалися шафи.

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За даними сервісу Google, землетрус магнітудою 5,1 стався на глибині 140 кілометрів. Сейсмічна активність була зафіксована в 3:26. Епіцентр знаходився в горах Вранча, недалеко від румунського міста Фокшани.

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Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався 24 січня поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Після землетрусу в Туреччині було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.