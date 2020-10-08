НБУ готує нові вимоги до банків



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Про впровадження кожної вимоги Національний банк повідомлятиме банки окремо та завчасно

Нацбанк має намір впровадити нові вимоги, які дозволять зробити банки більш стійкими до криз

Національний банк України оприлюднив етапи впровадження оновлених регуляторних вимог до банків на 2021–2024 роки.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У найближчі чотири роки передбачено введення деяких вимог.

З 1 січня 2021 року – запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR). Новий норматив NSFR стимулюватиме банки покладатися на стабільніші та довші за строками джерела фондування, наприклад, довгострокові депозити, зменшуючи свою залежність від короткострокового фінансування. З урахуванням результатів тестових розрахунків НБУ в листопаді визначиться з графіком поступового досягнення банками нормативу NSFR на рівні 100%.

У IV кварталі 2020 – I кварталі 2021 року – визначення строків активації буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Запровадження вимог щодо формування цих буферів капіталу було тимчасово зупинене в березні 2020 року через розгортання коронакризи. Це дало змогу банкам спрямувати створений запас капіталу на поглинання збитків та підтримку кредитування економіки.

Друга половина 2021 року:

підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 150%;

початок імплементації вимог щодо запровадження процесів ICAAP /ILAAP (оцінка достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності) стане підсумковим кроком у введенні нових стандартів організації системи управління ризиками в банках. Банки визначатимуть потребу в капіталі та запасі ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків, притаманних їх діяльності на трирічному часовому горизонті;

/ILAAP (оцінка достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності) стане підсумковим кроком у введенні нових стандартів організації системи управління ризиками в банках. Банки визначатимуть потребу в капіталі та запасі ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків, притаманних їх діяльності на трирічному часовому горизонті; Нацбанк оцінюватиме ефективність процесів ICAAP /ILAAP у межах наглядового процесу SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

З 1 січня 2022 року будуть запроваджені мінімальні вимоги щодо покриття капіталом операційного та ринкового ризиків.

Операційний ризик відображає ймовірність збитків або недоотримання банком доходів унаслідок:

недоліків або помилок у процесах;

навмисних або ненавмисних дій третіх осіб;

збоїв у роботі інформаційних систем;

впливу зовнішніх факторів на зразок карантинних обмежень.

Ринковий ризик – це ймовірність втрат через несприятливу зміну курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових інструментів тощо.

Із 2024 року відбуватиметься приведення структури капіталу банків у відповідність до міжнародних стандартів. Будуть запроваджені:

трирівнева структура капіталу (основний капітал 1 рівня, додатковий капітал 1 рівня та капітал 2 рівня);

нові вимоги до складових капіталу та порядку вирахувань із капіталу;

додаткові “пруденційні фільтри”, спрямовані на очищення капіталу від складових, які по суті не здатні поглинати збитки та не забезпечують фінансову стійкість банку;

коефіцієнт левериджу, який встановлює вимоги до достатності капіталу залежно від загального обсягу активів (без застосування коефіцієнтів ризикозваження). Він посилить вже наявні вимоги, стане завершальним етапом формування цілісної системи вимог до достатності капіталу банків та забезпечить її уніфікацію з європейськими підходами.

Перед запровадженням усіх перелічених вимог до капіталу Національний бак ретельно проаналізує післякризовий стан банківської системи, зокрема шляхом проведення оцінки якості активів, запланованої на першу половину 2021 року. За її результатами буде визначено готовність сектору до введення нових вимог до капіталу та встановлено відповідну тривалість перехідних періодів.

Про впровадження кожної вимоги Національний банк повідомлятиме банки окремо та завчасно.

Зазначимо, в січні-серпні 2020 року прибуток українських банків склав 32,641 млрд грн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше (44,294 млрд грн).