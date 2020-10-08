У Києві судитимуть шахрая, який за $25 тис. обіцяв посаду в Нацбанку (фото)



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Шахрая затримали в червні 2020 року Фото: Київська міська прокуратура

Зловмисник вимагав кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис. доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національний банк України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, посилаючись на нібито наявні зв’язки з керівництвом Національного банку України, вимагав вказані кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку за позитивне вирішення питання про його призначення.

Зловмисника затримали в червні 2020 року під час одержання ним частини обумовленої суми в розмірі $15 тис.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.