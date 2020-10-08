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    У Києві судитимуть шахрая, який за $25 тис. обіцяв посаду в Нацбанку (фото)

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    Шахрая затримали&nbsp;в червні 2020 року&nbsp; - У Києві судитимуть шахрая, який за $25 тис. обіцяв посаду в Нацбанку (фото)
    Шахрая затримали в червні 2020 року 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисник вимагав кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку

    Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис. доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національний банк України.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, посилаючись на нібито наявні зв’язки з керівництвом Національного банку України, вимагав вказані кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку за позитивне вирішення питання про його призначення.

    Зловмисника затримали в червні 2020 року під час одержання ним частини обумовленої суми в розмірі $15 тис.

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    У Києві судитимуть шахрая, який за $25 тис. обіцяв посаду в Нацбанку (фото)
    У Києві судитимуть шахрая, який за $25 тис. обіцяв посаду в Нацбанку (фото)
    У Києві судитимуть шахрая, який за $25 тис. обіцяв посаду в Нацбанку (фото)

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

    Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

    прокуратура Київ суд кримінал шахрайство Національний банк розслідування
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