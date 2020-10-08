У МВФ прокоментували рішення ради Нацбанку про недовіру Рожковій і Сологубу



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Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб - єдині члени правління НБУ часів глав Якова Смолія та Валерії Гонтаревої

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їхні публічні виступи

Забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися, згідно з засадами управління Національним банком, що були розроблені у консультаціях з фахівцями Міжнародного валютного фонду, заявив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.

Як повідомили у представництві МВФ, він сказав про це, коментуючи рішення Ради НБУ щодо двох членів правління Національного банку України.

«Забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися, згідно з засадами управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом. Ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України. Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності», – йдеться в заяві.

5 жовтня Рада Національного банку України висловила недовіру членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу. Як заявив Радіо Свобода член Ради Віталій Шапран, рішення ухвалили через низку причин, зокрема, публічну критику регулятора.

Водночас Рада НБУ має претензії до Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба і щодо озвучення ними інформації, що міститься в документах для службового користування, «які не можуть бути обговорені публічно», додав Віталій Шапран.

За його словами, висловлення недовіри не передбачає усунення чи звільнення Рожкової і Сологуба.

Катерина Рожкова, коментуючи рішення Ради НБУ, заявила, що вважає комунікацію лише приводом, а не головною причиною для висловлення недовіри їй та Дмитрові Сологубу.

«Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з «генеральною лінією партії» не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі», – написала Рожкова на своїй сторінці у фейсбуці.

Рожкова додала, що вважає таке рішення Ради НБУ «перемогою минулого над майбутнім» і «тривожним сигнал для незалежності Національного банку».

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.

Член ради НБУ Віталій Шапран заявив, що Рожкову і Сологуба « у буремні 90-і» розстріляли би біля під’їзду.