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    Євро та долар дешевшають. Курс валют на 20 липня

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    Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на рівні 27,21 грн/дол - Євро та долар дешевшають. Курс валют на 20 липня

    Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на рівні 27,21 грн/дол

    Фото: ukranews

    Курс долара знижується четвертий день поспіль

    Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на рівні 27,21 гривень за долар. Таким чином, курс долара знижується четвертий день поспіль. Про це йдеться у даних на сайті регулятора.

    Так, Національний банк України на 20 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2132 гривень за 1 долар (- 0,0169 грн). При цьому курс долара на 19 липня становив 27,2301 гривень за 1 долар.

    Євро станом на 20 липня коштує 32,0313. За день до цього НБУ вснововив курс євро на рівні 32,141.

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    До слова, НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні.

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    Теги: Національний банк курс валют валютні операції гроші гривня НБУ
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    Євро та долар дешевшають. Курс валют на 20 липня