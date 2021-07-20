Євро та долар дешевшають. Курс валют на 20 липня

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на рівні 27,21 грн/дол

Курс долара знижується четвертий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на рівні 27,21 гривень за долар. Таким чином, курс долара знижується четвертий день поспіль. Про це йдеться у даних на сайті регулятора.

Так, Національний банк України на 20 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2132 гривень за 1 долар (- 0,0169 грн). При цьому курс долара на 19 липня становив 27,2301 гривень за 1 долар.

Євро станом на 20 липня коштує 32,0313. За день до цього НБУ вснововив курс євро на рівні 32,141.

До слова, НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні.