Долар дешевшає. Фінансисти розповіли, що буде з курсом до кінця липня

Фахівці радять не продавати і не купувати валюту без необхідності

Експерти кажуть, що в Україні з’явилися нові канали припливу валюти

Липень – не тільки час відпусток, але й час стабільного курсу гривні і дешевого долара, – кажуть фінансові аналітики. Поки ця тенденція підтверджується: минулого тижня курс готівкового долара стабілізувався, але і пішов вниз. До кінця тижня гривня зміцнилася на п’ять копійок у продажу і на три копійки в купівлі. Чому гривня зміцніла і чого чекати, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

На відміну від попереднього тижня, коли були невеликі коливання курсу (в межах 10 копійок), нинішнього тижня ситуація виявилася близькою до штильової. Середній курс продажу готівкового долара тримався 27,35 грн/долар, а в п’ятницю знизився до 27,31. Курс купівлі коливався в межах п’яти копійок, при цьому спред (різниця між курсами купівлі та продажу) окремими днями зменшувався з 20 до 17 копійок, такий невеликої різниці не було понад три місяці. Це говорило про впевненість банкірів в тому, що жодних несподіванок вони не чекають. У п’ятницю курс продажу і купівлі впав на 3 копійки, остаточний середній курс перед вихідними – 27,31 грн/долар в готівковому продажі і 27,13 грн/долар в купівлі.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар, – 27,21 грн (на 2 коп. нижче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар, – 27,24 грн (на 1 коп. нижче, ніж тиждень тому).

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок офіційний курс 27,32 грн/долар, з вівторка по п’ятницю то підвищував, то знижував його на 2-3 копійки. На понеділок, 19 липня, Нацбанк встановив курс 27,23 грн/долар, зміцнивши гривню на 9 копійок.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти по-різному оцінюють події на валютному ринку. Так Андрій Шевчишин говорить, що вся активність аграріїв з продажу валюти від експорту нового врожаю повністю поглинається покупцями і нерезидентами.

«Нерезиденти продовжують виходити з ОВДП у зв’язку з високою інфляцією і низькою (недостатньою за рівнем ризиків) прибутковістю гривневих держоблігацій, – аналізує Андрій Шевчишин. – З початку липня нерезиденти вивели 1,6 млрд грн з ОВДП (1,5% від обсягів усього портфеля. – Авт.). Ці кошти регулярно йдуть на купівлю валюти, але в невеликих обсягах, щоб не зірвати курс гривні в сильну девальвацію. Нерезиденти майже повністю відсторонилися від покупок держоблігацій. На аукціоні у вівторок було залучено 9,8 млрд грн, але без покупок нерезидентів».

З ним згоден і Олег Пендзин, якого насторожує триває пасивність нерезидентів на ринку українських цінних паперів.

«Але все, що зараз відбувається, включаючи кадрові чистки в НБУ, не змінює ситуацію на ринку, триває літня пасивність бізнесу, яка не дає дорожчати долару», – констатував Олег Пендзин.

А ось Олександр Охріменко відзначив нову тенденцію: нерезиденти почали заробляти на українських гривневих депозитах, здаючи валюту.

«Останнім часом низка банків з іноземним капіталом надають таку послугу, і вона стає затребуваною – на короткострокових (3-4 місяці) депозитах в Україні зараз можна заробити на порядок більше, ніж в Європі, – говорить Олександр Охріменко. – Валюта йде на ринок, додатково зміцнюючи гривню».

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують: нас чекає ще один тиждень спокою.

За словами Андрія Шевчишина, хоча ринок продовжує перебувати в ризиках високої інфляції і цін на енергоносії, перспектив нових епідеміологічних обмежень у зв’язку з штамом «Дельта», втратою Україною доходів від транзиту газу, можливою ескалацією ситуації на Донбасі, але найближчими тижнями ці ризики не виявляться.

«Позитивним фактором виступає перспектива отримання до кінця літа допомоги МВФ в 2,7 млрд доларів, – висловив оптимізм експерт. – Також вважаю, що ринок позитивно відреагує на кадрові призначення в НБУ, хоча оцінюватимуть результати за підсумками роботи. Очікую збереження руху ринку поблизу поточних рівнів, при цьому базовий торговельний коридор бачиться в діапазоні 27,25-27,4 грн/долар».

Олег Пендзин очікує наступного тижня повторення попереднього сценарію: безготівковий долар коливатиметься в коридорі 27,1-27,3 грн, але нижче 27 грн йому не дозволить опуститися регулятор, який викуповуватиме надлишок валюти.

Експерт зазначив, що з початку року Нацбанк купив у резерви понад 200 млн доларів (близько 8%).

Олександр Охріменко каже, що все ж будуть невеликі коливання валюти то вгору, то вниз, залежно від попиту і пропозиції. Тому спадний тренд з понеділка може помінятися на висхідний, потім знову на спадний, середній курс – 27,3 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко впевнений, що ще місяць не варто переходити з гривневих депозитів у валюту, поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі. Але він доповнив свою пораду: бажаючі можуть заробити на коливаннях курсу євро, оскільки співвідношення між євро і доларом зараз змінюється досить помітно.

Олег Пендзин радить поки взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

Андрій Шевчишин, як і раніше, говорить, що влітку, коли долар дешевшає, саме час вкладатися у валюту «в довгу». За його розрахунками, до кінця року курс буде більше 28 гривень.

Джерело: Сегодня