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    НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні

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    Найпопулярніша монетка &ndash; 10 копійок - НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні
    Найпопулярніша монетка – 10 копійок

    А також – які монети більше не будуть в обігу

    У Національному банку розповіли, що найбільше в Україні використовують банкноти номіналом 200 гривень – майже кожна четверта з тих, що є в обігу, а серед монет – номіналом 10 копійок (24,4% та 29% від загальної кількості в обігу відповідно). Про це повідомляє регулятор на своїй сторінці у Facebook.

    Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (73,8 млн шт. або 2,5% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет – номіналом 10 гривень (48,2 млн шт. або 0,4% від загальної кількості монет в обігу).

    В обігу залишається 452,1 млн шт. жовтих одногривневих монет. Вони поки що є дійсним платіжним засобом, але поступово НБУ виводить їх з обігу.

    «Тобто ті «золотисті» одногривневі монети, що під час інкасації потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг. Поступово у обігу їх ставатиме дедалі менше. Натомість їхнє місце займатимуть відповідні «сріблясті» обігові монети», – пояснили в НБУ.

    В НБУ додали, що на 1 липня 2021 року на одного українця припадало 71 банкнота та 156 розмінних і платіжних обігових монет (пів року тому, на 01 січня 2021 року – 72 та 149 шт. відповідно).

    Обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень.

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    На одного українця припадає 71 банкнота. Інфографіка НБУ.

    Нагадаємо, у готівковому обігу на початок липня перебувало грошей на 585,2 млрд грн, що на 26,7 млрд грн, або на 4,8% більше, ніж на початку року.

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    Теги: час НБУ
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    НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні