Долар знайшов рівновагу: експерт спрогнозував курс валют на тиждень

На думку фахівців, пора відпусток згладжує валютні коливання

Протягом наступного тижня курс долара до гривні не зазнає істотних коливань. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

«З кінця червня курс долара на міжбанку залишається в «боковику», і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2-27,5 грн. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу», – зазначив він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень офіційний курс долара до гривні практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку Долар незначно знизився на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, залишився поблизу 27,29 грн. Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,30/27,33 до 27,22/27,24 грн (-0,3%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,17 / 27,37 до 27,13/27,31 (-0,1%/-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12-16 липня 2021 року не купував і не продавав валюту на міжбанківському ринку. Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій після того, як протягом шести тижнів виходив на міжбанк.

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко припустив, що долар «починає впадати в літню сплячку».