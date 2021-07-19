В Україні з'явиться нова монета номіналом 5 грн (фото)

Монета присвячена засобам навігаційного обладнання

Нова монета номіналом 5 гривень з'явиться уже найближчим часом в Україні. Вона матиме назву «Маяки України», повідомляє пресслужба НБУ.

Так, пам'ятна монета «Маяки України» вагою 16,54 г вводиться в обіг з 22 липня. Над її дизайном працювали художник Володимир Таран, а також Олександр і Сергій Харуки.

Монета, кажуть у НБУ, присвячена засобам навігаційного обладнання.

«В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи і Середземноморського басейну та має понад 2 500 км морського узбережжя, налічуються десятки маяків, кожен із яких має власне ім’я, історію та форму. Маяки не лише виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України», – йдеться в описі 5-гривневої монети.

На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, а також написи «Україна» (під гербом) й «2021» (праворуч від герба). У центрі – композиція: на тлі стилізованих хвиль – фрагмент карти України, на береговій лінії якої крапками позначені маяки.

На реверсі монети (у центрі на тлі лімба компаса) зображення рози вітрів, що символізує правильний вибір шляху та щасливе його завершення, навколо якої на тлі стилізованих хвиль зображено маяки та їхні назви.

Всього Нацбанк випустить 35 тисяч таких колекційних монет.