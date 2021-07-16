Нацбанк назвав, скільки готівки в українців на руках

За 2020 рік обсяг готівки в обігу виріс на 31,4% або 133,4 млрд грн

Обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень

Станом на 1 липня поточного року на одного українця припадало 71 банкнота і 156 розмінних і платіжних оборотних монет. Кількість виявилася більшою, ніж було на початок 2021 року – 72 і 149 відповідно, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

В готівковому обігу перебувало грошей на 585,2 млрд грн., що на 26,7 млрд грн., або на 4,8% більше, ніж на початку року.

«Під час пандемії кількість готівки в обігу зросла у світі в цілому і в Україні зокрема. Зараз темпи зростання готівки в обігу поступово зменшуються. На думку Національного банку, надалі – у міру зменшення невизначеності через коронавірус і карантинних обмежень – попит на готівку і далі слабшатиме», – йдеться в повідомленні.

За 2020 рік обсяг готівки в обігу виріс на 31,4% або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень. За весь рік грошова маса виросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривень).

Нагадаємо, Нацбанк пояснив причини подорожчання кредитів для українців.

Як раніше писав «Главком», з 14 липня в Україні по-новому запрацюють фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.