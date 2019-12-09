Євросоюз може надати Україні півмільярда євро допомоги — Маркарова



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За словами Маркарової, умови отримання допомоги будуть досить вигідними для України

Україна може отримати від Європейського союзу півмільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, це стало можливим завдяки угоді із Міжнародним валютним фондом (МВФ). За словами Маркарової, умови отримання допомоги будуть досить вигідними для України.

Раніше повідомлялось, що Україна та Міжнародний валютний фонд домовились про нову програму співпраці на 4 млрд SDR (5,52 млрд дол) на 3 роки.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

До слова, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована.