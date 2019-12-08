  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макродопомоги ЄС, – посол Маасікас

    • Розсилка
    Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макродопомоги ЄС, – посол Маасікас

    Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці

    Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

    Про це у своєму Twitter заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

    «Таке потрібне і своєчасне укладання угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом з недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) це має відкрити шлях і до макрофінансової допомоги ЄС», – написав Маасікас, коментуючи твітти директора МВФ Крісталіни Георгієвої про попереднє погодження програми фінансування України.

    Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.

    Нагадаємо, Порошенко з главою делегації ЄС в Україні обговорили переслідування опозиції.

    ЄС МВФ фінансування Володимир Зеленський президент Матті Маасікас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ