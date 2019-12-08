Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макродопомоги ЄС, – посол Маасікас



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Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці

Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

Про це у своєму Twitter заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Таке потрібне і своєчасне укладання угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом з недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) це має відкрити шлях і до макрофінансової допомоги ЄС», – написав Маасікас, коментуючи твітти директора МВФ Крісталіни Георгієвої про попереднє погодження програми фінансування України.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.

Нагадаємо, Порошенко з главою делегації ЄС в Україні обговорили переслідування опозиції.