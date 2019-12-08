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    Гончарук запевнив, що Україна без російського газу не замерзне

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    Гончарук запевнив, що Україна без російського газу не замерзне

    Голова уряду підкреслив, що Україні потрібен довгостроковий контракт на 10 років на транзит російського газу в Європу

    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що цієї зими в Україні не буде енергетичної кризи, незалежно від результатів переговорів з російським «Газпромом».

    Про це він сказав в ефірі «ТСН.Тиждень».

    «Україна забезпечена і газом, і вугіллям, і всіма необхідними ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі про цю зиму не йдеться. Ми заздалегідь подбали про те, щоб Україні нічого в енергетичному плані не загрожувало найближчим часом», - запевнив Гончарук.

    Голова уряду підкреслив, що Україні потрібен довгостроковий контракт на 10 років на транзит російського газу в Європу «з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі». Цей контракт має і політичний компонент, і компонент безпеки.

    Гончарук зауважив, що позиція Європи щодо транзиту збігається з позицією України, і це є вагомим аргументом у переговорах з «Газпромом».

    Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

    Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

    Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

    НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

    «Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

    У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

    Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

    До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

    газ міністр Нафтогаз України Газпром транзит Україна Олексій Гончарук
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